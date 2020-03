Coronavirus, a Crema addio a Gianfranco Scarpelli

CREMA (27 marzo 2020) - Il Coronavirus si è portato via anche Gianfranco Scarpelli, ex operaio dell'Olivetti (era impegnato anche nella Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil) militante di Rifondazione Comunista e volontario dei Pantelù. Ieri il decesso, all'età di 73 anni. Lascia la moglie Chiara Mondany e due figli. In città lo conoscevano e apprezzavano in molti, non solo nelle fila della Sinistra. "Negli anni scorsi era stato anche consigliere di amministrazione dell'Azienda farmaceutica municipale, sostenendo quanto fosse importante mantenerla pubblica e svilupparne il ruolo sociale", ricorda l'amico e compagno di partito Piergiuseppe Bettenzoli. La seconda casa di Scarpelli erano i Pantelù associazione di volontariato guidata da Renato Stanghellini. "Una persona che ha sempre combattuto per una società più giusta, più umana", lo ricorda l'ex parlamentare Franco Bordo.

