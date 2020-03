Stop cantieri, ma sfratti evitati

CREMA (27 marzo 2020) - Da una parte le difficoltà nel mandare avanti i lavori per ristrutturare una trentina di appartamenti di proprietà comunale, dovuta allo stop dei cantieri per l’emergenza Coronavirus; dall’altra l’esigenza di evitare che vada ad ingrossarsi il numero di famiglie in difficoltà, in quanto sfrattate e dunque bisognose di un alloggio. In queste difficili settimane il Comune, in particolare l’assessorato al Welfare guidato da Michele Gennuso, è impegnato su un doppio fronte. I lavori edili si sono fermati: sarà dunque complicato rispettare i tempi di consegna per i 29 appartamenti di cui quest’anno era prevista la riqualificazione, con un investimento da 490 mila euro (altri 18 sono invece ormai in consegna): la fame di case popolari in città è sempre molto elevata, tanto da avere centinaia di famiglie in lista d’attesa. Da Comune e Regione stanziati fondi per pagare il canone degli inquilini di alloggi privati: vanno ai pensionati.

