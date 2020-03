Parco del Serio, interventi dopo i vandalismi: stanziati 40 mila euro

CREMA (26 marzo 2020) - Quarantamila euro per rimediare ai vandalismi dello scorso anno, per ripulire le aree attrezzate e per sistemare le ciclabili in terrà battuta. E’ quanto si appresta a spendere il Parco del Serio, che ha dato il via agli interventi che serviranno a ripristinare le zone di sosta per il picnic in vista della bella stagione. «Ogni anno – spiega il presidente Basilio Monaci – come ente mettiamo a bilancio una cifra per rimettere in ordine le 28 aree attrezzate, metà delle quali si trovano nel Cremasco e metà nel Bergamasco. Questi soldi servono per fare manutenzione e per ripristinare ciò che viene distrutto con atti vandalici. Inoltre, ci occupiamo di sistemare il tracciato delle piste ciclabili».

