Sosta gratis negli stalli blu e niente disco orario

CREMA (25 marzo 2020) - Sosta gratis nei parcheggi blu e sospensione del disco orario negli stalli dove previsto, sino al 15 aprile compreso. Questa la decisione presa dalla giunta e in vigore da ieri, dopo aver consultato la Gestopark, la società ligure che gestisce da quattro anni la sosta a pagamento. Il sindaco Stefania Bonaldi ha firmato l’ordinanza, in accordo con l’assessore alla mobilità Fabio Bergamaschi. «Questa decisione – commenta Bonaldi – è stata assunta sulla falsariga di quanto sta accadendo in altre città lombarde (Cremona compresa) in questo difficile periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo innanzitutto tenuto in considerazione come molti cittadini sia costretti a restare a casa per via delle chiusure di attività commerciali, uffici e aziende. Inoltre abbiamo voluto favorire l’accesso a servizi essenziali in centro storico, come i negozi di generi alimentari o le farmacie». Sono oltre 1.200 i parcheggi a pagamento presenti nel centro cittadino, dai 200 circa in prossimità di piazza Duomo, via XX Settembre e via Mazzini, dove il costo orario della sosta è 1,5 euro, al resto degli stalli che si trovano a una maggiore distanza dal cuore della città.

