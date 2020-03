Il sindaco si aumenta l'indennità: è bufera

MADIGNANO (25 marzo 20209 - La giunta comunale presieduta dal sindaco Elena Festari ha approvato l’indennità di carica degli amministratori per il 2020 in base alle cifre indicate dalle norme vigenti per i comuni con le dimensioni di Madignano (inferiori a 5 mila abitanti) con applicazioni distinte per chi esercita un lavoro autonomo o da dipendente. Le indennità calcolate applicando alla lettera i nuovi criteri risultano maggiori rispetto a quelle precedenti, la qualcosa ha spinto un consigliere di minoranza a «tuonare» contro l’aumento e, di conseguenza, contro il sindaco. L’indennità spettante lo scorso anno era di euro 650 (il sindaco di allora aveva rinunciato). Quella deliberata quest’anno dalla giunta guidata da Elena Festari risulta di euro 1950. A fronte di questa decisione il consigliere della lista civica Progetto Comune, Piero Guardavilla, scrive in un comunicato: «Il sindaco Festari si aumenta lo stipendio in piena crisi da Coronavirus, un comportamento inaccettabile».

