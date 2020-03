Coronavirus, Crema: donate biciclette ai medici e infermieri cubani

TRESCORE CREMASCO (24 marzo 2020) - Graziano Bossi, noto cicloriparatore cremasco ed ex vice presidente di Confcommercio, a tempo di record ha preparato e attrezzato le biciclette per medici e infermieri cubani, da ieri in servizio presso l’ospedale di campo a Crema. Sabato sera gli è stata fatta la richiesta e lui è corso in officina. "Non potevo certo tirarmi indietro - ha dichiarato Bossi - ho fatto tutto di corsa perché le bici fossero pronte subito. Ovviamente è una cosa che faccio a compenso zero, perché mi rafforza il cuore. Non bisogna arrendersi, perché quando tutto questo sarà finito potremo ricominciare a pedalare tutti assieme".

