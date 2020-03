Coronavirus: in giro in auto si spaccia per la gemella, cremasca denunciata a Lodi

LODI (22 marzo 2020) - Una donna di 37 anni, residente bel Cremasco, è stata denunciata dalla polizia, mentre girava in auto a Lodi, per aver fatto finta di essere sua sorella gemella, nel'intento di non avere guai con la giustizia, durante un controllo sulla circolazione delle persone per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Quando la donna si è sentita chiedere la patente, ha risposto di averla dimenticata a casa fornendo le generalità della gemella. A questo punto, la polizia si è accorta del fatto che la sua automobile era intestata a una persone diversa dalle generalità date e la donna è stata accompagnata in questura per accertamenti.

Lì è scoperta la bugia della 37enne che, oltre al non giustificato motivo per essere fuori di casa, non avrebbe nemmeno potuto guidare perché la sua patente era stata sospesa. La donna è stata, quindi, denunciata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, violazione del decreto del Consiglio dei ministri e l’automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo.

