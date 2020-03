Il futuro della palestra, Cerri: 'Meglio non demolire'

VAILATE (23 marzo 2020) - La maggioranza va avanti con il progetto di una nuova palestra in via Dante. Il gruppo di minoranza TrasformAzione però è critico nei confronti della demolizione. Almeno stando a quanto emerso nel dibattito nel corso della seduta del consiglio comunale, convocata per la discussione e l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Fra un argomento e l’altro sindaco, assessori e consiglieri si sono soffermati sulla volontà dell’amministrazione comunale di demolire l’attuale palestra delle scuole di via Dante e di costruirne al suo posto una nuova partecipando ad un bando del Coni che dà fino al 100% della spesa necessaria, prevista in quasi 3 milioni di euro. TrasformAzione ha messo sul tavolo i suoi dubbi attraverso il proprio capogruppo Franco Cerri. «Affermate di voler demolire la palestra — ha detto — ma faccio presente che alcuni anni fa il Comune aveva fatto rifare la pavimentazione di questa struttura spendendo ben 70.000 euro. Se avvenisse la demolizione, spiacerebbe vedere che questi soldi sono stati quasi buttati via. Magari sarebbe meglio pensare ad un recupero della palestra, rifacendo gli spogliatoi e creando uno spogliatoio per gli arbitri, che al momento non c’è».

L’ipotesi della ristrutturazione era stata presa in considerazione dall’amministrazione ma, come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Sessini rispondendo a Cerri, è stata scartata. «È stata fatta una valutazione attenta sia sulla ristrutturazione e sulla riqualificazione dell’edificio esistente – ha spiegato l’esponente della giunta — sia sulla costruzione di una nuova struttura. Per accedere a contributi pubblici le palestre devono avere alcune caratteristiche che quella attuale non ha e che non danno la possibilità di partecipare ad un bando. È per questo motivo che abbiamo fatto preparare allo studio di architettura Settanta7 un progetto preliminare che presenteremo assieme alla domanda di contributo».

