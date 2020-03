Coronavirus: ospedale pronto, padiglioni aperti da domani

CREMA (22 marzo 2020) - Allestimento praticamente completato, con l’inaugurazione e la conseguente entrata in funzione dei padiglioni previste per i primi giorni della settimana: probabilmente martedì, quando dovrebbe intervenire alla cerimonia anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

I militari del terzo reparto sanità di stanza a Bellinzago Novarese hanno lavorato senza sosta, affiancati dai tecnici comunali, da quelli di Padania acque e dai volontari dei gruppi di protezione civile del Cremasco. L’ospedale da campo, allestito nel parcheggio di via Macallè, di fronte all’ingresso carrabile del pronto soccorso, funzionerà grazie ai tecnici dell’esercito, che avranno la loro base operativa nell’ex tribunale. Proprio la vicinanza dell’edificio ha agevolato non poco la logistica dell’allestimento, permettendo di accorciare i tempi. L’ospedale militare sarà il luogo di lavoro dei medici cubani in arrivo stasera a Crema. L’équipe è composta da 52 persone, che saranno dislocate in due strutture cittadine, una della diocesi, in via Medaglie d’Oro e una alberghiera.

