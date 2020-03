Piste ciclabili, "Non sono a norma"

CREMA (22 marzo 2020) - Fossero solo incomplete: il problema delle piste ciclabili che attraversano la città è che non sono nemmeno a norma. Dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi sul nostro giornale, della mappa della Federazione ambiente e bicicletta, relativa ai tracciati che finiscono nel nulla (tra i casi più evidenti quello di via Gaeta, per non parlare dei percorsi che escono dalla città verso Madignano o Campagnola Cremasca) è il Movimento Cinque Stelle a puntare il dito sull’irregolarità di alcuni percorsi: «Manca la segnaletica verticale ed orizzontale – sottolinea il consigliere di minoranza Manuel Draghetti – emolto spesso i percorsi non hanno standard di sicurezza accettabili, secondo quanto previsto dal codice della strada: l’esempio sono le ciclabili di viale Europa a Ombriano e di via Brescia a San Bernardino».

