Coronavirus, a Pandino pattugliamento dei volontari

PANDINO (21 marzo 2020) - Hanno preso il via oggi pomeriggio i servizi di pattugliamento del paese a cura dell'Associazione nazionale carabinieri, organizzati in accordo con l'amministrazione comunale per controllare il rispetto delle disposizioni governative in merito all'emergenza Coronavirus. I volontari saranno impegnati ogni giorno nel pattugliamento a piedi del centro storico e degli altri punti sensibili del paese, servizio effettuato in due turni uno al mattino e l'altro il pomeriggio. Pandino è il primo comune Cremasco che mette in atto questa iniziativa. I volontari potranno fermare le persone per informarle delle disposizioni previste dal decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri e per chiedere loro il motivo dell'uscita. Non potranno sanzionare o denunciare. Potranno però richiedere l'intervento della polizia locale e dei carabinieri.

