Coronavirus, oggi a Crema arrivano i medici cubani

CREMA (21 marzo 2020) - Il territorio unito per un duplice obiettivo: accogliere medici e infermieri cubani in arrivo oggi a Malpensa e contribuire all’allestimento dell’ospedale da campo militare, i cui lavori di realizzazione sono in pieno svolgimento nell’area di parcheggio antistante l’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. La lotta al Coronavirus, passa anche dalla raccolta fondi #unitiperlaprovinciadicremona, che vede insieme Fondazione Arvedi-Buschini, Libera associazioni agricoltori, Coldiretti, industriali, Apindustria, Confartigianato, Autonoma artigiani, Libera artigiani, Cna, Confcommercio e Confcooperative e Società cremasca servizi. Sul piatto 100 mila euro, per attivare l’ospitalità del personale sanitario e militare. Il Rotary Crema che si è aggiunto con altri 10 mila euro. «Siamo di fronte a una straordinaria generosità – commenta il sindaco Stefania Bonaldi – sono in corso in parallelo interventi che fino a pochi giorni fa sembravano infattibili. Ogni centesimo verrà speso bene». L’area di sosta e via Macallè da oggi sono chiuse al traffico sino a nuovo ordine, per lasciare spazio alle tende. Non possono transitare nemmeno pedoni e ciclisti. Il personale medico e infermieristico cubano alloggerà in via Medaglie d’Oro, nella struttura diocesana messa a disposizione dalla Caritas.

