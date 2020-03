Coronavirus, Crema: troppa gente va in discarica, si chiude

CREMA (20 marzo 2020) - La discarica consortile come via di fuga dalla noia dell'isolamento. Succede anche questo a Crema ai tempi del Coronavirus. Ieri 284 persone sono andate a buttare varie tipologie di immondizia in via Colombo. "Troppe", tuona il sindaco Stefania Bonaldi. Da domani sarà serrata anche per la piattaforma: "Solo per i privati - precisa Bonaldi - mentre continuerà a erogare il servizio di conferimento per attività produttive ed artigianali. Posso immaginare benissimo che a casa forzatamente si facciano le pulizie arretrate degli ultimi 10 anni, ma poi la spedizione in discarica non rappresenta un giustificato motivo per muoversi sul territorio, con le regole ora vigenti. Senza contare che si creano assembramenti anche lì, che non sono possibili, e si trasgredisce alla regola generale che impone di restare casa".

