Coronavirus, da domani viabilità modificata in via Macallè

CREMA (20 marzo 2020) - L'ASST di Crema con la collaborazione del Ministero della Difesa e del Comune di Crema sta allestendo un ospedale da campo nel parcheggio di Via Macallè / angolo Via Libero Comune.

La sua posizione rende necessario interdire da domani, sabato 21 marzo, la circolazione stradale e la sosta nel tratto di via Macallè compreso tra l'accesso principale dell'Ospedale fino all’acceso del parcheggio antistante il Comando della Stazione dei Carabinieri di Crema (evidenziato in verde nella planimetria allegata).

Contestualmente, ci sarà il divieto di sosta nelle aree di parcheggio circostanti (evidenziate in giallo nella foto), a disposizione di tutti i mezzi impegnati dal personale sanitario, il servizio d’emergenza, di soccorso, le Forze dell'ordine e l'Esercito.

In sintesi: Divieto di transito, a tutti - anche pedoni e ciclisti - nel tratto di via Macallè e divieto di sosta nel parcheggio antistante. Il blocco di via Macallè produrrà le seguenti deviazioni:

- I veicoli provenienti dalla tangenziale in ingresso a Crema saranno deviati su: Via Don Ferdinando Mussi - Via Allocchio - Via Piacenza - Via Libero Comune;

- I veicoli in uscita da Crema saranno deviati su Via Libero Comune - Via Piacenza in direzione opposta.

