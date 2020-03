Coronavirus: sindaco Crema, uniti come ragazzi bus sequestrato

CREMA (20 marzo 2020) - Nella lotta al Coronavirus, Crema deve prendere esempio da «quei fantastici ragazzi e ragazze, i loro due coraggiosi prof di ginnastica, la mitica bidella Tiziana, le loro straordinarie famiglie e tutta la Media Vailati», protagonisti di un altro drammatico momento vissuto dalla città esattamente il 20 marzo di un anno fa. «Crema, come allora, si rialzerà, insieme e più forte!», è il messaggio del sindaco, Stefania Bonaldi, ricordando il sequestro dell’autobus con a bordo i ragazzi di due classi di seconda, da parte dell’autista, Ousseynou Sy, che tenne in ostaggio le scolaresche e poi diede fuoco al mezzo. «Il comportamento di tutti loro, la solidarietà, lo spirito di cooperazione e di squadra, il saper 'fare gruppo' li ha salvati, lo abbiamo detto una infinità di volte e non smetteremo mai di ricordarlo e ripeterlo - ha scritto il sindaco su Facebook -. Quell'insegnamento deve valere anche ora, anche in questa prova, che come quella ha drammaticamente superato la nostra immaginazione e, ogni tanto, ci fa dubitare delle nostre forze. Intanto ricordiamo i ragazzi e le ragazze in questo giorno sicuramente non facile nemmeno per loro, ci sono ferite che non si rimarginano e da cui non si guarisce mai del tutto».

