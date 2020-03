Coronavirus, il personale dell'ospedale: 'Grazie Crema, la solidarietà e la vicinanza ci danno nuova forza'

CREMA (19 marzo 2020) - "Tutto il personale aziendale, esprime pubblicamente un grande grazie a tutti i cittadini privati, dipendenti di aziende private, titolari di esercizi pubblici, associazioni no profit, che in questi giorni, con tanto affetto, ci sono accanto". E' il ringraziamento che tutto il personale dell'ospedale Maggiore di Crema ha voluto indirizzare ai cremaschi. "Percepire la vicinanza e la solidarietà della città, rimotiva ulteriormente chi come noi dal 21 febbraio si trova a gestire questa emergenza, così come esemplare è lo spirito di abnegazione dei professionisti". Insomma, uniti si vince.

