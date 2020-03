Coronavirus, specialisti cubani per Crema. Bonaldi: 'Grazie a chi si è speso per il nostro territorio'

CREMA (19 marzo 2020) - "Dopo le fibrillazioni della mattina di oggi, in cui non era chiaro quale personale sanitario sarebbe arrivato all'Ospedale da campo di Crema, ho chiamato e ottenuto ascolto da molti dei nostri esponenti politici del territorio ai più alti livelli nelle istituzioni per rappresentare la drammaticità della situazione. Ringrazio tutti, ma proprio tutti, quale che sia la loro appartenenza politica, ora del tutto irrilevante, per il loro impegno per Crema, che sembra avere dato frutto". Sono le parole della sindaca di Crema Stefania Bonaldi, subito dopo aver appreso dell'arrivo di 53 specialisti cubani, tra medici e infermieri altamente specializzati, per l'ospedale di Crema dalle dichiarazioni dell'assessore Regionale Giulio Gallera,

"Magari non saranno poi assegnati tutti a Crema, ma attendo comunque che le prossime ore e giornate siano dedicate al tema della ricettività, rispetto al quale sapremo farci trovare pronti. Nel frattempo stanno arrivando i prefabbricati per montare l'Ospedale da Campo e l'esercito si è insediato all'ex Tribunale, dove alloggerà. Una nota positiva che voglio evidenziare: una Impresa di pulizie si è offerta di intervenire gratuitamente per aiutare i militari a una pulizia straordinaria della struttura. Tempo al tempo, ma le daremo merito, perché questi esempi danno la misura di quanta generosità si annidi nelle nostre comunità".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO