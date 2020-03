Coronavirus, medici e infermieri cubani in aiuto all'ospedale di Crema

CREMA (19 marzo 2020) - «Sabato pomeriggio arriveranno a Milano 65 tra medici e infermieri cubani che hanno combattuto l'ebola e sono quindi esperti nel trattamento di malattie virali». Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. «Questa brigata» ha aggiunto Gallera, andrà a rinforzare uno dei presidi più in difficoltà, quello di Crema.

Sulla struttura da campo che supporterà l'Ospedale di Crema, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni, ha evidenziato "che sarà già attiva sabato 21 marzo, giorno in cui è previsto l'arrivo dei medici cubani a rinforzo dei colleghi italiani. Come Protezione Civile abbiamo già organizzato tutto il trasporto. L'ospedale da campo, in ogni caso, sarà pronto indipendentemente dall'arrivo dei medici da Cuba".

