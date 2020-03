Coronavirus, Bonaldi: 'Operatori sanitari in arrivo a Crema? Confusione e nessuna conferma'

CREMA (19 marzo 2020) - "Mentre qui siamo tutti in pista per allestire l'Ospedale da Campo, sto attendendo dalle autorità superiori conferme circa l'arrivo degli operatori sanitari promessi. Registro che anche da questo punto di vista c'è molta confusione e non vorrei che chi più alza la voce più ottenga, a scapito di chi ha più bisogno". Lo ha detto la sindaca di Crema Stefania Bonaldi, preoccupata dalla nebbia che ancora avvolge l'arrivo del personale medico cinese, sbarcato ieri a Malpensa. "La nostra - continua - è la Provincia con la più alta incidenza epidemiologica per abitante e l'Ospedale di Crema è stato generosamente in prima linea dalle prime ore dell'emergenza sanitaria, al servizio anche di altri territori. Adesso abbiamo bisogno noi".