Rifiuti, rivoluzione nella raccolta e nel conferimento

PANDINO (19 marzo 2020) - Rivoluzione della raccolta, nel conferimento rifiuti e per il servizio di pulizia delle strade. Tre azioni per tre obiettivi: semplificare la vita ai pandinesi, diminuire il disturbo per i residenti, causato dal frastuono che si verifica soprattutto nelle fasi di svuotamento dei camion che ritirano vetro e lattine e migliorare il decoro urbano. Il Comune ha già dato il via alle prime due operazioni. In accordo con Linea gestioni, la società che ha in appalto la raccolta porta a porta del materiale, sono stati sostituiti alcuni cassoni per la differenziata che si trovavano all’interno della piattaforma consortile, la cui sede è nella zona industriale del Bertolino. «Abbiamo posizionato strutture più basse, così che l’utente non debba salire sulla scala per riuscire a gettare il materiale all’interno — ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi —: quei pochi gradini creavano comunque un disagio per chi doveva percorrerli con voluminose e ingombranti quantità di rifiuti. C’era anche il rischio di qualche pericoloso scivolone, specialmente in caso di pioggia, umidità o ghiaccio». Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati spostati i cassoni per la raccolta di vetro e lattine che da anni erano posizionati in fondo alla vecchia strada per Trescore Cremasco, dopo la stazione di servizio. Infine il lavaggio strade. «Quando si verificano periodi siccitosi, ad esempio tra gennaio e febbraio, ma anche nella bella stagione, sull’asfalto si accumulano detriti, polvere, macchie di olio motore e di benzina. Per questo può essere utile lavare periodicamente il manto stradale».

