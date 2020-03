Bocciodromo, bando pronto

CREMA (19 marzo 2020) - «Il bando per la ristrutturazione e l’ampliamento del bocciodromo comunale è pronto. Nei prossimi giorni sarà pubblicato. Le 15 imprese che hanno partecipato alla manifestazione di interesse avranno 20 giorni per presentare la loro offerta economica. A seguire, ci sarà l’apertura delle buste. Credo di poter dire che ragionevolmente il primo luglio potranno partire i lavori». A dare la notizia e a fissare la tempistica è Bruno Casarini, presidente del consorzio Bocce in Lombardia, che fino al 2040 gestirà l’impianto sportivo di via Indipendenza. Dopo due anni di iter faticoso, dunque, l’intervento sta per partire.

