Coronavirus, Thimothée Chalamet incoraggia Crema

CREMA (18 marzo 2020) - L'attore di Chiamami col tuo nome Thimothée Chalamet rivolge il suo pensiero a Crema e ai cremaschi in questi giorni di emergenza. 《Mi si spezza il cuore leggendo queste storie, in luoghi che conosco. Il mio cuore è con voi》, la sintesi del suo messaggio di vicinanza. Così il tweet dell'attore che ha interpretato Elio nel film di Luca Guadagnino che ha avuto per cornice Crema e i paesi del Cremasco.

