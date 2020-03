Coronavirus, ospedale militare e medici cinesi a Crema

CREMA (18 marzo 2020) - In arrivo un ospedale da campo militare, da allestire nel piazzale esterno del Maggiore, di fronte all’ingresso del pronto soccorso, e una nutrita squadra di 25 medici e 12 infermieri, atterrati stamane a Malpensa dalla Cina. I rinforzi per lo stremato personale del nosocomio cittadino, da quattro settimane in trincea contro il Coronavirus, saranno dunque operativi nelle prossime ore. Il personale cinese potrebbe essere ospitato in gran parte dalla Caritas: «Abbiamo messo a disposizione circa 25 posti letto nella struttura diocesana di via Medaglie d’Oro» ha spiegato il vescovo Daniele Gianotti. «Siamo in attesa di un riscontro in merito da parte delle autorità» ha aggiunto il direttore della Caritas Claudio Dagheti. Germano Pellegata, direttore generale dell’ospedale, ha commentato: «Dobbiamo ancora capire quando verrà approntato l’ospedale». Possibile un sopralluogo nel pomeriggio, con il sindaco Stefania Bonaldi, la Protezione Civile e l’Esercito.

