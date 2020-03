Coronavirus: anche Andrea Micheli in ospedale

CREMA (17 marzo 2020) - L’attenzione della Pergolettese, in questo delicato momento sanitario, è tutta concentrata fuori dal campo. L’ex presidente gialloblu Andrea Micheli, infatti, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Milano, dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Trentasette anni da compiere domani, residente a Pizzighettone, Micheli era stato in un primo momento ricoverato all’ospedale di Cremona, per poi essere trasferito a Milano per l’insorgere di complicazioni respiratorie. Non avendo avuto contatti con la squadra, non ci sono ulteriori motivi di apprensione, ma i vertici della società di via dei Carmelitani sono in continuo contatto con il Policlinico milanese.

Micheli è sempre stato un ragazzo vicino allo sport e in passato era stato presidente anche del Pizzighettone, negli ultimi anni della sua esistenza nei campionato di alto livello. Con il passaggio di proprietà alla Pergolettese aveva seguito Cesare Fogliazza nella nuova avventura. Carattere forte, sta combattendo contro questo virus con grande vigore e la speranza è quella che possa essere dimesso in tempi brevi e superare la problematica in fretta.





