Coronavirus: ancora controlli. Cinque ragazzi sulla panchina: tutti denunciati

CREMA (17 marzo 2020) - Dieci denunciati nell’ultimo fine settimana e il dato, riferito esclusivamente all’attività degli equipaggi della squadra volante della polizia, da solo rende il quadro di quanti siano ancora coloro che non rispettano le norme per il contenimento del Coronavirus. E in particolare, il divieto di circolare se non per motivi legati strettamente all’attività lavorativa, o ad esigenze improrogabili, come la spesa quotidiana o raggiungere le farmacie. E ben difficilmente si coniugava con il testo del decreto governativo la presenza di ben cinque giovani sulla medesima panchina, riscontrato da una pattuglia della squadra volante sabato sera a due passi dalle rive del Serio, nella zona di via IV Novembre. Cremaschi, la più giovane 17enne e il più grande di 21 anni, sono stati segnalati alla Procura per inosservanza delle «disposizioni dell’autorità» e in particolare del divieto di assembramenti. Nei loro confronti si prospetta una contravvenzione da 206 euro. Gli agenti, come confermato dal dirigente del commissariato Daniel Segre, sin dall’entrata in vigore delle limitazioni agli spostamenti hanno intensificato i controlli. In campo, mediamente, ci sono sei equipaggi quotidianamente. E nel frattempo, proseguono i passaggi della polizia locale che, attraverso l’altoparlante delle auto di servizio, invita a «restare in casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO