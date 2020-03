Coronavirus, consegna a domicilio di farmaci

CREMA (16 marzo 2020) - L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, per venire incontro alle difficoltà delle persone costrette a restare in casa in virtù dell'attuazione del Dpcm, con particolare riguardo verso le persone più anziane, ha deciso di attivare un servizio di consegna medicinali a domicilio ed un servizio di consulenza sanitaria telefonica. Il servizio di consulenza telefonica è disponibile, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, al numero 366 371 2998; un farmacista risponderà a qualsiasi richiesta o necessità di assistenza.

Il servizio di consegna farmaci è già attivo nei comuni di Crema e Castelverde, con la farmacia di Costa S. Abramo, a breve verrà attivato anche nei comuni di Casaletto Vaprio, Pieranica e Soncino.

A.F.M. coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale farmaceutico, tecnico ed amministrativo, che in questi giorni è impegnato in un lavoro indispensabile e faticoso e vuole manifestare la propria riconoscenza verso tutti i farmacisti ed i loro collaboratori che operano in prima linea in un contesto difficilissimo e silenziosamente, con il loro contributo, mantengono attivo e vivo il primo il presidio sanitario presente sui territori.

