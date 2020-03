Asilo, boom di richieste per realizzare l'opera

RIVOLTA D'ADDA (17 marzo 2020) - Boom di offerte per la gara d’appalto per la costruzione della nuova scuola materna, edificio che sorgerà nell’attuale area verde di via Galilei, posta fra la scuola elementare e la scuola media. Sono state ben 151, con sede in tutta Italia, isole comprese, le ditte che si sono candidate entro la data prestabilita (venerdì). Del resto, l’entità dell’appalto non può non fare gola: 3.290.000 euro (di cui 50.000 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Chi vince avrà 560 giorni di tempo per realizzare l’opera che, fra progettazione e somme aggiuntive all’importo dei lavori, arriva ad un importo di 4.287.400 euro, di cui 3.132.063,61 finanziati da un contributo concesso tramite la Regione dal ministero per l’Istruzione, in base ad un vecchio bando ed i restanti 1.155.336,39 con mezzi del bilancio comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO