Lavori, due settimane con l’acqua a singhiozzo

PANDINO (16 marzo 2020) - Da oggi e per due settimane consecutive, in paese l’acqua dai rubinetti potrebbe sgorgare a singhiozzo o non scendere affatto. Potrebbe anche non essere limpida come d’abitudine, almeno per qualche secondo. Sono infatti in programma importanti lavori di manutenzione della rete idrica comunale a carico di Padania Acque, la società che ha in appalto le gestione del servizio. «L’intervento è confermato - ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi -: Padania Acque non ha previsto annullamenti, nonostante l’emergenza Coronavirus. Siamo dunque pronti e gli avvisi sono stati diffusi attraverso i canali informativi comunali e i social». Gli interventi prevedono il lavaggio dei serbatoi della rete di distribuzione, dunque è possibile che ci sia l’interruzione del servizio idrico. Sono stati fissati degli orari in cui questo disagio potrebbe verificarsi. Sono quelli in cui saranno al lavoro i tecnici e gli operai di Padania: dalle 8.30 a mezzogiorno e dalle 13.30 alle 16.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO