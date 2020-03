Alla guida con alcol e anfetamine da record nel sangue

CREMA (16 marzo 2020) - Non una pena convertita in una maxi multa, come accade nella grande maggioranza dei casi; ma un processo vero e proprio. Perché l’alcol e le anfetamine riscontrati nel sangue di un operaio cremasco, nel corso di un controllo condotto dai carabinieri lungo la provinciale che porta a Montodine, erano tali da rappresentare un vero e proprio record in negativo: oltre tre volte il tasso etilico consentito per mettersi al volante, ma soprattutto una percentuale di psicostimolanti, per dirla come i testi di medicina, da rendere il protagonista, oggi poco meno che trentenne, pressoché incapace di reggersi in piedi. E in auto con lui, quella notte c’erano anche tre amici: tutti di ritorno da un locale notturno della zona.

La vicenda risale a tre anni fa, ma nelle ultime ore la procura della Repubblica di Cremona, scontati i 24 mesi di sospensione della patente subito stabiliti dalla prefettura all’automobilista, ha chiuso le indagini. «Di fatto il prologo per il rinvio a giudizio», ammette l’avvocato Mimma Aiello, difensore del giovane che aggiunge: «Fatto grave,ma non ha più sgarrato».

