Coronavirus, il vescovo di Crema benedice la città

CREMA (15 marzo 2020) - Oggi, dopo la messa delle 10 celebrata a porte chiuse e in streaming, il vescovo di Crema benedirà la città davanti al portone della Cattedrale e all'incrocio delle quattro vie. Una benedizione speciale in questo momento difficile. Monsignor Daniele Gianotti rinnova comunque l'invito a stare in casa e seguire la celebrazione dalle proprie case.

