Città cantiere, priorità ai lavori sulle strade

CREMA (15 marzo 2020) - Lavori stradali, in particolare per i cosiddetti sottoservizi (dalla posa di nuove tubature, alla sostituzione di quelle ormai rovinate, sino alla pulizia di tombini e caditoie): in questi giorni caratterizzati dal poco traffico, una diretta conseguenza delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, gli operai incaricati dal Comune, ma anche gli addetti di società che hanno in gestione i servizi, possono intervenire lungo le arterie senza che si creino disagi alla circolazione. Proprio per questo motivo, dove le condizioni lo permettono — a cominciare dal personale al lavoro, per arrivare all’immediata disponibilità di macchinari e attrezzature — si stanno concentrando una serie di interventi. Le delimitazioni delle aree di cantiere e le conseguenti deviazioni del traffico vengono ovviamente predisposte, ma non creano incolonnamenti o rallentamenti. Ora in programma 800 mila euro di interventi per rifare l’asfalto rovinato.

