Coronavirus, controlli: «Verifiche tra i senzatetto»

CREMA (15 marzo 2020) - Dopo i controlli lungo le strade, prima concentrati sugli automobilisti e quindi anche su chi si sposta a piedi nelle vie cittadine, la nuova frontiera delle verifiche riguarda i senzatetto. Ad essere ispezionati sono gli edifici abbandonati, in cui trascorrono la notte, «per evitare che si trasformino in luoghi di contagio dal virus». Non ha tregua il lavoro degli uomini e delle donne in divisa, nel verificare il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. A più riprese, ormai da tempo, gli agenti della squadra volante effettuano verifiche rivolte — ha assicurato anche nelle ultime settimane il vicequestore Daniel Segre — «a scongiurare il rischio che strutture dismesse possano essere considerate zone franche». A maggior ragione ora, con la necessità di arginare il virus che impedisce di circolare. «Controlleremo con ulteriore attenzione queste aree — ribadisce il dirigente degli uffici di pubblica sicurezza di via Macallè —: qualora all’interno vengano trovate persone senza una dimora stabile, saranno avviate verso strutture di accoglienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO