Coronavirus, una canzone per salvare papà

CREMA (14 marzo 2020) - Una «Vita nuova» e la speranza che papà ce la faccia e torni a casa. Michael Bernardoni in arte Meid, studente cremasco di economia aziendale alla Cattolica di Piacenza e già autore del pezzo rap «A testa bassa», ha pubblicato ieri su You Tube il video del brano dedicato al padre, che sta lottando in ospedale contro il Coronavirus. «Papà è intubato, in famiglia siamo preoccupati e viviamo momenti molto difficili, ma io voglio essere positivo: questo mio nuovo brano lo dedico a lui. Ricordo che quando quando uscì A testa bassa fondò un gruppo social per sostenermi. Lui mi è sempre stato vicino e Vita nuova è piaciuta sin dall’inizio» ha raccontato nei giorni scorsi Michael. Il 20enne, prima di iscriversi all’ateneo piacentino — in questi giorni di emergenza resta a casa, come tutti i suoi compagni di corso — ha frequentato il liceo Racchetti.

