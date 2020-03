Coronavirus, costituito il Centro operativo Comunale per il contagio

CREMA (13 marzo 2020) - Sulla base dell’accordo sottoscritto da ANCI con il Dipartimento di Protezione civile – il cui capo è stato nominato Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza da contagio del coronavirus Covid19 - che individua nei C.O.C. (centri operativi comunali) il modello col quale ottimizzare i flussi informativi del Sistema di Protezione Civile in tutti i Comuni, soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, anche il Comune di Crema ha costituito un proprio COC, considerato utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare l'evento. Il Centro Operativo Comunale, di cui il Sindaco si avvale per la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, ha sede presso il Comune di Crema. Il referente all’interno della struttura comunale è il segretario comunale, Gianmaria Ventura, sostituito in ogni caso di assenza o impedimento dal vicesegretario Stefania Cervieri. Le funzioni di supporto sono incardinate su referenti dell’ente in 4 ambiti: sanità e assistenza alla popolazione, funzione tecnica, sicurezza e risorse umane smart working/sistemi informativi.

La funzione sanità, assistenza sociale, volontariato e assistenza alla popolazione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti sociosanitari dell'emergenza. II referente ha il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili del settore sociosanitario, sociale, socioeducativo e volontariato che operano nel comparto. Referenti: Dirigente Annalisa Mazzoleni, coadiuvata nella funzione e sostituita in caso di assenza o impedimento dalla Dr. Elena Brazzoli. Ufficio di riferimento: Ufficio Servizi Sociali Comunale.



La funzione tecnica attiene alla supervisione dei servizi tecnici comunali e degli impianti tecnologici presso le sedi Comunali, garantendo una reperibilità nell'ipotesi di situazioni emergenziali collaterali, rispetto alla Emergenza Covid-19. Referenti: Dirigente Arch. Paolo Margutti, coadiuvato nella funzione e sostituito in caso di assenza o impedimento dall'Ing. Paolo Vailati. Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico Comunale.

II responsabile della funzione Polizia locale, sicurezza, viabilità, deve coordinare tutte le strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità e alla sicurezza cittadina. Si coordina con le altre FF.OO. Delimita le aree a rischio e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica sicurezza. Presta soccorso alla popolazione. Referente: ViceComandante Polizia Locale, Commissario Capo Fabrizio Cacciatori, coadiuvato nella funzione, e sostituito in ogni caso di assenza o impedimento dal Vice Commissario Dario Boriani.

II responsabile della funzione strutture operative locali, sistemi informativi, materiali e mezzi e risorse umane - smart working deve coordinare tutte le strutture operative comunali. Fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili. Ha un quadro delle risorse disponibili per modulare uffici e servizi, presidia l’accesso e funzionamento delle banche dati comunali, provvede a modulare i servizi sulla base delle risorse umane a disposizione dell’Ente. Tiene i contatti con ATS e con il personale posto in isolamento domiciliare volontario. Dispone con i servizi informativi dell'Ente postazioni smart working per i dipendenti. Referente: Vicesegretario Comunale Stefania Cervieri, coadiuvata nella funzione e / o sostituita da Dario Raimondi. Ufficio di riferimento: Segreteria Generale del Comune di Crema.

Le attività di questo centro operativo si svolgeranno presso la sede del Comune in Piazza Duomo ovvero presso la sede della Protezione civile in piazzale della Croce Rossa, e coordinandosi, sovrintenderanno a queste funzioni in contatto con gli organi istituzionali interessati e superiori, Prefettura, Protezione Civile, Questura e in generale FF.OO., faranno capo al Sindaco di Crema, coadiuvato dal Responsabile del COC e dal Corpo di Protezione Civile Volontario “Lo Sparviere”, convenzionato con il Comune di Crema, nella persona del suo presidente, Giovanni Angelo Mussi, oltre che le altre unità che si rendessero necessarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO