Ciclabili, "Non è cambiato nulla"

CREMA (14 marzo 2020) - La bella stagione è alle porte e in città si profila un’altra estate all’insegna delle piste ciclabili incompiute. Lo studio della Federazione italiana ambiente e bicicletta, consegnato nei mesi scorsi al Comune segnalava tutte le principali criticità dei percorsi. Nulla è cambiato, i tracciati non completati restano tali: un rischio per i ciclisti, costretti a scendere sulla carreggiata lungo strade ad alto scorrimento di traffico. «Un vero peccato che non ci siano ancora in cantiere i completamenti delle ciclo pedonali» spiegano dalla Fiab, il cui gruppo cittadino è guidato dal referente Davide Severgnini.

