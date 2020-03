Sede dei vigili, sanificata la stazione

SONCINO (13 marzo 2020) - Uffici vuoti e l’amministrazione comunale ne approfitta per risolvere un problema gravoso che attanagliava gli agenti della polizia locale da anni: via alla sanificazione per rendere salubre l’ambiente della stazione dei vigili. Le stanze al pian terreno della base sono state ripulite dalle infiltrazioni: «Il problema era legato all’umidità di risalita e per questo è stato fatto un intervento di risanamento», spiega il vicesindaco Fabio Fabemoli. I lavori dovrebbero concludersi lunedì.

