Ztl videosorvegliata addio (almeno per ora)

CREMA (11 marzo 2020) - L’attivazione del sistema videosorvegliato della zona a traffico limitato, iniziata in fase sperimentale il 3 febbraio, è rinviata a data da destinarsi. Lo ha deciso la giunta. "L'attuale situazione, estremamente complessa e difficile, del contenimento del contagio da Coronavirus Covid19, ha la priorità assoluta - spiegano dal Comune -: vanno considerate la difficoltà della macchina amministrativa, attualmente ridotta per l’isolamento domiciliare di alcuni dipendenti, e la forte riduzione della mobilità interna e il blocco di quella proveniente dall’esterno, che rendono attualmente secondario avere una videosorveglianza di questo tipo per monitorare il traffico veicolare".

Il sistema, composto da otto varchi, videocamere e software in dotazione alla polizia locale, è funzionante e rientra nella rete più grande e articolata della videosorveglianza cittadina in tema di sicurezza. Fino a nuove disposizioni, non sarà al servizio del regolamento – comunque vigente – della Ztl del centro storico.