Coronavirus, una via di Crema intitolata a chi lavora al Maggiore

CREMA (11 marzo 2020) - Il sindaco Stefania Bonaldi annuncia di voler intitolare una via della città a chi lavora al Maggiore e assegnare la benemerenza civica dedicata al patrono San Pantaleone al personale dell'ospedale, impegnato da quasi tre settimane nell'emergenza Coronavirus. "Quando tutto questo sarà finito - spiega Bonaldi - agli operatori del nostro ospedale intitoleremo una via, dedicheremo le benemerenze cittadine del patrono San Pantaleone (che, incredibile a dirsi, era un medico) e li chiameremo ad uno ad uno, ad una ad una, per esprimere la nostra riconoscenza e la nostra stima. Sarà una grandissima festa del Ringraziamento e non sarà mai abbastanza, rispetto a quello che loro stanno mettendo in campo: città e territorio cremasco sono con loro, ogni giorno di più".