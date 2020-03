Si spaccia per medico e chiede soldi per l'ospedale Bambin Gesù, denunciato

ROMANENGO (10 marzo 2020) - Chiede una raccolta fondi per l’Ospedale Bambin Gesù di Roma spacciandosi per un medico, i carabinieri scoprono la truffa e denunciano un 58enne.

Nello scorso mese di dicembre i dirigenti della confederazione internazionale Movimento del Malato Onlus con sede a Crema sono stati contattati da un sedicente medico, qualificatosi come specialista dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che ha richiesto un contributo in denaro al fine di acquistare dei medicinali per un bambino di sette anni affetto da malattia rara e ricoverato presso l'ospedale della Capitale.

L’associazione, dopo aver richiesto il permesso, ha effettuato, l'8 dicembre scorso, una raccolta fondi per il minore in piazza Gramsci, a Romanengo. Il giorno successivo i membri responsabili hanno effettuato il versamento del denaro raccolto, circa 300 euro, su una postepay precedentemente indicata dal sedicente medico.

I carabinieri della stazione di Romanengo, sulla scorta di una serie di verifiche, hanno accertato che la stessa richiesta fondi era stata effettuata in altre città da un truffatore non appartenente ad alcuna professione sanitaria e non riconducibile in alcun modo all’Ospedale Bambin Gesù.

Al termine dell’attività di indagine, i militari hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per truffa, usurpazione di funzione Pubbliche e sostituzione di persona, F.A., 58enne con precedenti residente in provincia di Matera.

L’uomo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Matera che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro penale la postepay sulla quale era stata effettuata la ricarica del denaro raccolto, la scheda sim con cui aveva contattato telefonicamente l’Onlus e apparati informativi attraverso i quali lo stesso aveva aperto un falso profilo sui social-network per dare ancora più credibilità alle sue richieste di denaro.