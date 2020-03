Malore, esce di strada: soccorsi complicati per un 79enne

CREMA (10 marzo 2020) - Con l’auto nel fosso, per via probabilmente di un malore. È successo oggi pomeriggio in via Treviglio, al confine con Cremosano. L’uomo, un 79enne, che da Crema viaggiava verso il paese è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Stando a quanto si apprende le sue condizioni, almeno quelle riconducibili al fuoristrada, non desterebbero preoccupazioni. Ma i soccorsi sono stati più complicati del solito. L’equipaggio inviato dal servizio di emergenza sanitaria del 118, ha infatti dovuto trattare l’uomo con tutte le precauzioni dettate dall’emergenza Coronavirus. Anche il malore (la causa del fuori strada sembra essere questa) potrebbe in qualche modo essere riconducibile al virus. Di qui le operazioni di soccorso che hanno richiesto particolare prudenza.