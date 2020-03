Iscrizioni all'asilo, esclusi in 29

CREMA (11 marzo 2020) - Chiusa nei giorni scorsi la graduatoria della scuola materna comunale Franceschini. Come prevedibile, e come accade sempre ogni anno, i 41 posti disponibili per i piccoli che da settembre cominceranno l’asilo sono andati esauriti in breve tempo. Inevitabilmente ci sono molti esclusi, in totale sono 29. I criteri di priorità adottati dal Comune hanno tenuto conto della residenza in città e di altre caratteristiche studiate per garantire un posto a bambini che provengono da famiglie in difficoltà. Senza dimenticare il criterio anagrafico, con la priorità per i nati nel 2017 che dunque raggiungono i tre anni di età quest’anno. Non ha caso nella lista d’attesa ci sono tutti gli anticipatari, bambini del 2018 per i quali i genitori avevano comunque presentato domanda, oltre ovviamente ai figli di non residenti in città: in questo caso si tratta di quattro famiglie.

