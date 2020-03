A Ombriano problemi vecchi ma mai risolti: «Noi, dimenticati»

CREMA (11 marzo 2020) - Passa il tempo, ma i problemi segnalati dai residenti di Ombriano, il quartiere più popoloso della città con i suoi circa cinquemila abitanti, rimangono irrisolti. A farsene portavoce è Tino Arpini, ex consigliere comunale, titolare di un negozio molto frequentato, grazie al quale raccoglie gli sfoghi delle persone. «Le questioni aperte – afferma Arpini – sono ancora numerose. Iniziamo dalle strade colabrodo, senza illuminazione, per non parlare dei trasporti e del fattore sicurezza".

