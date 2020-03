Si gioca nell’acqua, campo in erba sintetica

VAILATE (11 marzo 2020) - Tre rinvii e quattro inversioni di campo giocando la partita in casa di quella che avrebbe dovuto essere la squadra ospite. Questo, dall’inizio della stagione 2019-2020 fino all’interruzione dei campionato a causa del Coronavirus, è successo alla prima squadra (che milita in seconda categoria) e alle giovanili del Vailate Calcio per via di un terreno di gioco che non drena più e che una pioggia appena insistente trasforma in una grande pozzanghera.

Da più parti, da tempo, si chiede al Comune di correre ai ripari realizzando un manto in erba sintetica ma la spesa per un’opera del genere va dai 500 ai 600mila euro. Ecco allora spuntare la soluzione, a quanto pare l’unica possibile ad oggi: il partenariato, un’alleanza Comune-privato come nel caso della riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.

Si affida ad una ditta la riqualificazione del campo da calcio e le si paga un canone annuo per un tot numero di anni ricevendo in cambio la manutenzione della struttura. Se n’è parlato nel corso, e a margine, della seduta del consiglio comunale della settimana scorsa. «Il partenariato – ha detto il sindaco Paolo Palladini - al momento pare l’unica via percorribile per avere un manto in sintetico al campo sportivo».

