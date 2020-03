iostoconcrema: raccolta fondi per l’ospedale

CREMA (10 marzo 2020) - A fronte della situazione di emergenza sanitaria in piena espansione i giovani cremaschi hanno sentito il bisogno di dare una mano: non solo stando a casa e raccomandando a tutti di farlo ma anche con una raccolta fondi per l’Ospedale Maggiore di Crema. Tra i promotori ritroviamo ragazze e ragazzi della città e del cremasco e le associazioni di cui alcuni di essi fanno parte.

L’obiettivo della campagna è poter dare una mano anche in una fase critica come questa, donando, ognuno per quello che può, e facendo girare il messaggio il più possibile. Anche una piccola donazione permetterà di acquistare le attrezzature (caschi e ventilatori) necessarie a rafforzare il reparto di terapia intensiva.

Qui http://bit.ly/IoStoConCrema contenente ulteriori informazioni

La raccolta è stata condivisa stamane anche dalla sindaca Stefania Bonaldi, la quale ha ricevuto il nulla osta alla diffusione dal Dg. Germano Pellegata.

"I nostri medici e infermieri non esitano ad aiutare il prossimo, esponendosi a continui rischi e sostenendo turni di lavoro estenuanti, ora tocca a noi!"

