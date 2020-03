Sparite le strisce, segnaletica cercasi

CREMA (10 marzo 2020) - Pedoni, ciclisti e pure gli automobilisti devono pazientare. Solo tra qualche settimana, infatti, e condizioni meteo permettendo, la segnaletica orizzontale potrà tornare tale. E in alcuni casi addirittura riapparire, considerato che nel frattempo è stata cancellata dal tempo. «È vero - ammette l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi - c’è bisogno di un intervento ed è per questo che ho chiesto agli uffici comunali competenti di anticiparlo il più presto possibile. E ci sono pure i fondi adeguati. Posso solo dire che la somma messa a disposizione è decisamente significativa». Interventi che vanno ad aggiungersi a quelli saltati nel 2019 per via delle condizioni meteo sfavorevoli. Basta fare un giro in città per rendersene conto.

