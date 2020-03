Una coppia di cicogne nidifica nel centro del paese

SPINO D'ADDA (9 marzo 2020) - L’ipotesi sulla loro provenienza la formula Roberto Musumeci, guardia ecologica volontaria del parco Adda sud: «Potrebbero essere arrivate dal centro riproduttivo dell’ente, potrebbe trattarsi di una giovane coppia, alla sua prima nidificazione». Quale che sia la loro area d’origine, sta di fatto che due splendide cicogne hanno scelto per riprodursi il centro del paese. Nei giorni scorsi hanno optato per una magnolia potata di recente, al centro di un giardino vicino a un complesso condominiale, per costruire il nido che ospiterà i loro pulcini. «Sono splendidi animali, regali e imponenti – prosegue Musumeci che le ha fotografate –: sono anche piuttosto socievoli, ma la raccomandazione che faccio a tutti è quella di lasciare tranquille le cicogne. Chi volesse osservarle è meglio lo faccia a debita distanza: direi un centinaio di metri. In questo modo si evita di spaventarle cosa che potrebbe portarle ad abbandonare il nido ancora prima che la femmina deponga le uova».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO