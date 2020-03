Via per Agnadello ripulita grazie ai Rudaroli

PANDINO (9 marzo 2020) - La strada bassa che porta a Agnadello è stata l’ultimo lavoro in ordine di tempo. Sabato pomeriggio i Rudaroli hanno raccolto trenta sacchi di rifiuti, abbandonati lungo il ciglio della carreggiata o finiti nei canali che la costeggiano. Oltre ai ragazzi fondatori del gruppo, si sono aggiunti molti altri volontari: 17 in tutto i pandinesi impegnati, la stragrande maggioranza giovani. Il tutto stando bene attenti a rispettare le distanze previste dalle disposizioni in merito al contenimento del contagio da Coronavirus: una raccolta rifiuti tenendo un metro di spazio.

