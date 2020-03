Coronavirus, troppa gente nei parchi: il sindaco di Crema chiude le aree verdi

CREMA (8 marzo 2020) - Tra ieri e oggi, complici le belle giornate di sole, troppa gente nei parchi pubblici. Il sindaco Stefania Bonaldi, ha dunque deciso di chiudere le principali aree verdi della città, per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19: "In giornata, studiato il decreto della presidente del consiglio dei ministri - ha annunciato sul suo profilo Facebook - daremo le prime indicazioni sulla sua interpretazione, ma già oggi stesso, proprio per limitare occasioni di contagio, saranno chiusi il Campo di Marte, il Bonaldi, il parco del nosocomio di Santa Maria ed il parco Chiappa. Ieri troppi cittadini ci hanno segnalato eccessivi assembramenti in questi luoghi e lo abbiamo verificato direttamente. La regola della distanza di almeno un metro per le persone deve valere anche all'aperto, per questo, in attesa di studiare eventuali accorgimenti di ingresso che possano aiutare a garantire questo 'standard', i parchi non saranno accessibili. Non si creda che un sindaco prenda a cuor leggero scelte come queste, nei nostri comuni ci stiamo trovando di fronte a decisioni che mai avremmo pensato di dovere assumere, ma posso garantire che, pure negli umani limiti di ciascuno di noi, sono prese in massima buona fede e in coscienza".