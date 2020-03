Coronavirus, la sindaca Bonaldi: 'Cremaschi, datevi una regolata'

CREMA (7 marzo 2020) - «Vogliamo capirla o no che occorre essere più responsabili, starsene il più possibile a casa o al limite andarsene a camminare in campagna e limitare le nostre relazioni sociali senza accalcarsi in giro?». Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, richiama alla responsabilità i suoi cittadini e in particolare chi non sta osservando le restrizioni per contenere il contagio del Coronavirus, e invoca maggiore sobrietà «anche solo per rispetto» degli operatori sanitari che sono «allo stremo» negli ospedali.

«Cari cremaschi e cremasche noi ce la stiamo mettendo tutta a darvi informazioni equilibrate, ma devo richiamare tutti a maggior senso di responsabilità e consapevolezza - ha scritto su Fb il sindaco -. Ci sono molte medie strutture di vendita non alimentare aperte nonostante i divieti e le stiamo facendo chiudere con le forze dell’ordine, cosi come stamane la PS mi segnala che nei bar c'è pieno di gente che sta a distanza molto inferiore a un metro».

Bonaldi ha sottolineato che «in provincia di Cremona i casi positivi sono 560 e crescono ormai di oltre un centinaio al giorno senza segni di cedimento. E negli ospedali siamo al limite e gli operatori sanitari allo stremo (anche solo per rispetto del loro lavoro la sobrietà dovrebbe essere la parola d’ordine!). Siamo tutti responsabili - ha concluso - non solo di noi stessi ma anche di chi ci circonda, diamoci davvero una regolata!»

