Schianto fatale sulla Melotta per un motociclista

CASALETTO DI SOPRA (7 marzo 2020) - Incidente mortale poco prima delle 16 sulla Melotta. Deceduto un motociclista 44enne di Cremosano, che era in moto con la moglie, diretto verso Pianengo. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe morto sul colpo. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118, compreso l'elicottero decollato da Bergamo. Non è grave la moglie. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto - per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Soncino – un ciclista, rimasto ferito, avrebbe attraversato la provinciale proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo la moto.

